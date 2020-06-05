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Оккупанты пять раз открывали огонь на Донбассе, ранен один военный

Оккупанты пять раз открывали огонь на Донбассе, ранен один военный
Фото: www.facebook.com/pressjfo.news

С начала суток 5 июня вооруженные формирования России на Донбассе пять раз открывали огонь. 

Враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стрелял возле Павлополя, Опытного и Широкиного, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

По защитникам Старогнатовки стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Рядом с Новоалександровкой применяли стрелковое оружие.

"В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. Благодаря решительности украинских защитников захватчики прекратили свою активность", - добавили в Минобороны.

Подчеркивается, что ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается полностью контролированной.  

Напомним, по данным украинской разведки, Россия тренирует свои войска в условиях реальных боевых действий на территории Украины. Группы российских инструкторов-кадровых военных Вооруженных сил РФ прибыли на Донбасс для проведения инструкторских занятий и учебных сборов с разведчиками, саперами, снайперами и личным составом других специальностей. 

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