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Зеленский и Меркель провели четвертый телефонный разговор с начала года

Беседа касалась мирного урегулирования на Донбассе.

Зеленский и Меркель провели четвертый телефонный разговор с начала года
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский в пятницу провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Они говорили о ситуации на Донбассе, мирном урегулировании и, в частности, выполнении договоренностей парижского саммита лидеров "нормандской четверки".

"Мы открыты, мы готовы к движению вперед. Чрезвычайно важным является обеспечение доступа Международного комитета Красного Креста на оккупированных территориях для верификации удерживаемых лиц. Также важен доступ СММ ОБСЕ для проведения мониторинга. Мы хотим определиться с новыми участками разведения. Эффективная имплементация договоренностей, достигнутых в прошлом году в Париже, должна открыть путь к проведению следующего саммита в Берлине", - сказал во время разговора Зеленский.

Меркель в свою очередь поддержала изменения в работе Трехсторонней контактной группе, которые инициировала Украина.

Во время разговора поднимались вопросы двусторонних отношений Украины и Германии в сфере противодействия коронавирусу и финансово-экономическом секторе.

Зеленский также поблагодарил Меркель за то, что Германия не допускает возможности возвращения России в G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Напомним, что это уже минимум четвертый телефонный разговор между Зеленским и Меркель с начала года. Предыдущий раз они созванивались 31 марта, а перед этим говорили по телефону 11 февраля и 15 января.

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