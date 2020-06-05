В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Подписи проверили, электронные документы подготовили. Постановление об увольнении Авакова пошла на регистрацию... Подписей 55", - сообщил в фейсбуке один из инициаторов проекта Ярослав Железняк.

По состоянию на 15:15 проект подписала почти вся фракция "Голоса" (кроме Святослава Вакарчука), один депутат от "Европейской солидарности" (Яна Зинкевич) и три десятка "слуг".

Для увольнения министра необходимо 226 голосов.

Напомним, что в пятницу, 5 июня, Аваков выступал с отчетом перед Верховной Радой. В это время на площади перед парламентом проходил митинг за его отставку.