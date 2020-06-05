Большинство "Слуги народа" против увольнения Авакова, - депутат

Абсолютное большинство правящей фракции "Слуга народа" выступает против отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в комментарии "Громадському".

"Не поддерживает абсолютное большинство. Возможно, есть претензии у нас сейчас к Арсену Борисовичу, но в то же время, если на такое важное министерство у нас нет другого кадрового предложения, то и подписи, мне кажется, собирать неправильно", - заявил Качур.

"Когда собирали подписи, я спросил: "Кого вы предлагаете взамен? У вас есть кандидатура? Давайте предложим президенту". Потому что именно у президента есть договоренность с Аваковым о том, что как только Зеленский поставит требование увольнения, Арсен Борисович сам напишет заявление об увольнении", - добавил он.

Депутат считает, что необходимо услышать позицию президента и премьера по этому вопросу.

Напомним, что в пятницу, 5 июня, Аваков выступал с отчетом перед Верховной Радой. В это время на площади перед парламентом проходил митинг за его отставку.