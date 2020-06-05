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Геращенко: Аваков спокойно относится к заявлениям депутатов о своей отставке

По словам замминистра, полиции доверяет 40% населения.

Геращенко: Аваков спокойно относится к заявлениям депутатов о своей отставке
Фото: пресс-служба НФ

Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко считает, что за события в Кагарлыке, Броварах, Одессе должен отвечать не министр МВД, а прежде всего региональное руководство полиции.

Об этом он сообщил в интервью "Радіо Свобода".

"Если происходит какая-то проблема в каком-то большом учреждении, то отвечать должен непосредственно начальник, а не тот человек, который занимается вопросами организации эффективной работы", - отметил он.

По словам Геращенко, Аваков "спокойно относится к любым заявлениям депутатов о своей отставке".

При этом, главной заслугой действующего министра МВД его заместитель называет то, что "в стране в целом порядок" и "все работает честно и прозрачно".

"Арсен Аваков находится на своем посту благодаря доверию, которое ему оказывает президент, премьер-министр и Верховная Рада", - сказал Геращенко.

А на замечание относительно низкого уровня доверия у общества к действующему министру МВД Геращенко отреагировал так: "В чем вы ее измеряете? Если измеряете в соцопросах, то у нас доверие полиции в пунктах "доверяю" и "полностью доверяю" доходит, согласно ряду соцопросов, до 40 процентов. Для такой страны, как наша, это - хорошо".

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