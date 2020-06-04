Садитесь, двойка!

Нехорошее начало
Ещё до заседания парламента в четверг глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердил журналистам, что программа деятельности правительства Дениса Шмигаля не будет проголосована в четверг. По его словам, речь не идёт о нежелании большинства предоставлять годичный иммунитет (согласно Конституции вопрос отставки Кабинета министров не может рассматриваться Верховной Радой в течение года после одобрения программы правительства, – LB.ua). Мол, в «Слуге народа» ещё неделю назад решили отправить на доработку документ, где все направления работы описаны общими фразами и без единой цифры. Тем более, до этого программу раскритиковали 13 парламентских комитетов, рекомендовав ее отклонить.
«Я уже видел так сказать «черновик» новой программы, доработанный правительством. И именно он позже будет внесён в Раду», – пообещал Арахамия.
Утреннее пленарное заседание традиционно началось с выступлений от фракций. Инна Совсун из «Голоса» напомнила, что парламентарии получили программу деятельности правительства ещё месяц назад.
«Но это документ, который вообще не тянет на понятие «серьезный». То, что мы получили, это на самом деле школьный реферат... Мы видим в нем фразы из «Википедии». Я извиняюсь, когда мне студенты пишут в реферате из «Википедии» – это несерьезно. Это «двойка».
Как староста класса, говорю вам – это «двойка», это несерьезно. Это не то, что нужно украинским гражданам. Господин Шмыгаль, как староста класса, я прошу вас явиться в следующий раз с родительским комитетом в зал парламента», – иронизировала депутат.
В «Европейской солидарности» от имени Марии Ионовой и вовсе потребовали за такую программу отправить весь состав правительства в отставку.
«Чёрный лебедь» Шмыгаля
Спикер Дмитрий Разумков напомнил нормы регламента о представлении правительственного документа в Раде и пригласил Дениса Шмыгаля для выступления с трибуны. Глава Кабмина справился за 8 минут, посвятив основную часть не сути программы деятельности правительства, а борьбе с коронавирусом.
«Этой весной весь мир и Украина столкнулись с кризисом, который никто целиком не мог представить и предсказать. Очевидно, что коронакризис касается системы здравоохранения, экономики и социальной сферы... Тем не менее, мы считаем, что Украина достойно справилась с теми вызовами, которые возникли перед нами этой весной. В нашей системе здравоохранения не произошло коллапса, как было даже в развитых странах Европы. Коронакризис стал тем «чёрным лебедем», который частично изменил наши планы. И это произошло не только в Украине, а во всем мире», – заявил он.
Денис Шмыгаль напомнил, что правительство учло все рекомендации и критику относительно изначальной программы и уже дорабатывает ее.
«Мы уже имеем новый документ. В нем уже есть четкие расчеты, конкретные предложения по изменению нормативно-правовой базы и упоминание ответственных лиц за выполнение тех или иных задач. Нам нужна программа не для того, чтобы получить иммунитет или преференции, а чтобы мы могли синхронизировать наше движение для развития Украины. Поэтому сегодня мы просим народных депутатов направить программу деятельности на доработку. После чего мы сможем подать в парламент доработанный вместе с депутатами и комитетами документ», – взял обязательства он.
Шквал критики и «неуд» в итоге
Глава профильного парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха также подтвердил решение направить документ на доработку. Депутаты же от разных фракций начали в пух и прах критиковать первоначальный документ. Так, Иван Крулько из «Батькивщины» начал с того, что «такое комментировать вообще не с руки».
«Нет ни одной цифры и конкретики. Но давайте посмотрим с другой стороны. Просто своё же правительство хотят подвесить на крючок. Чтобы можно было назначить виновного потом, поэтому и не голосуют за программу деятельности правительства... Ведь были в истории и худшие программы, которые голосовали. Вот настоящая причина», – заявил нардеп нескольких созывов.
Тарас Батенко из группы «За будущее» недоумевал: «Послушал премьер-министра и не понял. Чего мы вообще собрались? Просто поговорить? Послушать премьера, который впервые за годы государственности Украины просит не принять программу деятельности, а отправить ее на доработку. Это парадокс и нонсенс. Считаю, что в итоге мы должны не прислушаться к правительству, а нажать красные кнопки и отправить весь Кабмин в отставку».
Александр Качура от имени «Слуги народа» также обратил внимание на отсутствии «хотя бы одной цифры и конкретики».
«Мы ставим вам сегодня «незачёт». Идите домой и поработайте. Проведите тимбилдинг, можете со стикерами или без, но подготовьте действительно стратегический документ, а не то, что вы дали нам сегодня», – явно «подкалывал» Качура Кабмин, который не так давно уже проводил такое «заседание-тимбилдинг» по доработке программы.
Юрий Бойко от ОПЗЖ в заключение анонсировал регистрацию постановления об отставке правительства. Петр Порошенко от «ЕС» назвал Кабмин «дымовой завесой» президента Зеленского, который несёт всю ответственность за происходящее в стране. Он также попросил срочно выдать подписные листы для начала сбора подписей для голосования за недоверие всему Кабмину.
В заключительном слове Шмыгаль поблагодарил как руководство Рады, так и комитетов, заверив, что новая программа будет подана в сжатые сроки. На табло же появились 245 «за» доработку документа. В «Слуге» ожидают представление обновлённого документа уже через две недели. Но далеко не факт, что новую программу поддержит большинство.