Садитесь, двойка!

Верховная Рада Украины ожидаемо отправили на доработку программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля . О том, как депутаты обсуждали документ на 7 страниц и без единой цифры – в репортаже LB.ua.

Фото: kmu.gov.ua

Нехорошее начало

Ещё до заседания парламента в четверг глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердил журналистам, что программа деятельности правительства Дениса Шмигаля не будет проголосована в четверг. По его словам, речь не идёт о нежелании большинства предоставлять годичный иммунитет (согласно Конституции вопрос отставки Кабинета министров не может рассматриваться Верховной Радой в течение года после одобрения программы правительства, – LB.ua). Мол, в «Слуге народа» ещё неделю назад решили отправить на доработку документ, где все направления работы описаны общими фразами и без единой цифры. Тем более, до этого программу раскритиковали 13 парламентских комитетов, рекомендовав ее отклонить.

«Я уже видел так сказать «черновик» новой программы, доработанный правительством. И именно он позже будет внесён в Раду», – пообещал Арахамия.

Утреннее пленарное заседание традиционно началось с выступлений от фракций. Инна Совсун из «Голоса» напомнила, что парламентарии получили программу деятельности правительства ещё месяц назад.

Фото: facebook/Владимир Струмковский

«Но это документ, который вообще не тянет на понятие «серьезный». То, что мы получили, это на самом деле школьный реферат... Мы видим в нем фразы из «Википедии». Я извиняюсь, когда мне студенты пишут в реферате из «Википедии» – это несерьезно. Это «двойка».

Как староста класса, говорю вам – это «двойка», это несерьезно. Это не то, что нужно украинским гражданам. Господин Шмыгаль, как староста класса, я прошу вас явиться в следующий раз с родительским комитетом в зал парламента», – иронизировала депутат.

В «Европейской солидарности» от имени Марии Ионовой и вовсе потребовали за такую программу отправить весь состав правительства в отставку.

«Чёрный лебедь» Шмыгаля

Спикер Дмитрий Разумков напомнил нормы регламента о представлении правительственного документа в Раде и пригласил Дениса Шмыгаля для выступления с трибуны. Глава Кабмина справился за 8 минут, посвятив основную часть не сути программы деятельности правительства, а борьбе с коронавирусом.

Фото: Макс Требухов

«Этой весной весь мир и Украина столкнулись с кризисом, который никто целиком не мог представить и предсказать. Очевидно, что коронакризис касается системы здравоохранения, экономики и социальной сферы... Тем не менее, мы считаем, что Украина достойно справилась с теми вызовами, которые возникли перед нами этой весной. В нашей системе здравоохранения не произошло коллапса, как было даже в развитых странах Европы. Коронакризис стал тем «чёрным лебедем», который частично изменил наши планы. И это произошло не только в Украине, а во всем мире», – заявил он.

Денис Шмыгаль напомнил, что правительство учло все рекомендации и критику относительно изначальной программы и уже дорабатывает ее.

«Мы уже имеем новый документ. В нем уже есть четкие расчеты, конкретные предложения по изменению нормативно-правовой базы и упоминание ответственных лиц за выполнение тех или иных задач. Нам нужна программа не для того, чтобы получить иммунитет или преференции, а чтобы мы могли синхронизировать наше движение для развития Украины. Поэтому сегодня мы просим народных депутатов направить программу деятельности на доработку. После чего мы сможем подать в парламент доработанный вместе с депутатами и комитетами документ», – взял обязательства он.

Фото: facebook/Дмитро Разумков

Шквал критики и «неуд» в итоге

Глава профильного парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха также подтвердил решение направить документ на доработку. Депутаты же от разных фракций начали в пух и прах критиковать первоначальный документ. Так, Иван Крулько из «Батькивщины» начал с того, что «такое комментировать вообще не с руки».

«Нет ни одной цифры и конкретики. Но давайте посмотрим с другой стороны. Просто своё же правительство хотят подвесить на крючок. Чтобы можно было назначить виновного потом, поэтому и не голосуют за программу деятельности правительства... Ведь были в истории и худшие программы, которые голосовали. Вот настоящая причина», – заявил нардеп нескольких созывов.

Тарас Батенко из группы «За будущее» недоумевал: «Послушал премьер-министра и не понял. Чего мы вообще собрались? Просто поговорить? Послушать премьера, который впервые за годы государственности Украины просит не принять программу деятельности, а отправить ее на доработку. Это парадокс и нонсенс. Считаю, что в итоге мы должны не прислушаться к правительству, а нажать красные кнопки и отправить весь Кабмин в отставку».

Александр Качура от имени «Слуги народа» также обратил внимание на отсутствии «хотя бы одной цифры и конкретики».

Фото: фейсбук/Александр Тимошенко

«Мы ставим вам сегодня «незачёт». Идите домой и поработайте. Проведите тимбилдинг, можете со стикерами или без, но подготовьте действительно стратегический документ, а не то, что вы дали нам сегодня», – явно «подкалывал» Качура Кабмин, который не так давно уже проводил такое «заседание-тимбилдинг» по доработке программы.

Юрий Бойко от ОПЗЖ в заключение анонсировал регистрацию постановления об отставке правительства. Петр Порошенко от «ЕС» назвал Кабмин «дымовой завесой» президента Зеленского, который несёт всю ответственность за происходящее в стране. Он также попросил срочно выдать подписные листы для начала сбора подписей для голосования за недоверие всему Кабмину.

В заключительном слове Шмыгаль поблагодарил как руководство Рады, так и комитетов, заверив, что новая программа будет подана в сжатые сроки. На табло же появились 245 «за» доработку документа. В «Слуге» ожидают представление обновлённого документа уже через две недели. Но далеко не факт, что новую программу поддержит большинство.