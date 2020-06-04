Рада изменила Таможенный тариф

Верховная Рада в четверг приняла новую редакцию закона о Таможенном тарифе.
Соответствующий законопроект №3228 поддержали за основу 289 депутатов, в целом - 290.
Таможенный тариф - это список ставок пошлины, которая взимается с товаров при ввозе товаров на таможенную территорию Украины.
Его изменение связано с необходимостью привести товарную номенклатуру в соответствие с требованиями Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 2017 года (HS 2017), которая используется членами Всемирной таможенный организации.
Раньше в основе таможенного тарифа Украины лежал устаревший стандарт 2012 года.
Напомним, что Украина является членом Всемирной таможенной организации с 1992 года.