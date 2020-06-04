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Рада изменила Таможенный тариф

Товарную номенклатуру изменили под актуальный стандарт 2017 года.

Рада изменила Таможенный тариф
Фото: expert.ru

Верховная Рада в четверг приняла новую редакцию закона о Таможенном тарифе.

Соответствующий законопроект №3228 поддержали за основу 289 депутатов, в целом - 290.

Таможенный тариф - это список ставок пошлины, которая взимается с товаров при ввозе товаров на таможенную территорию Украины.

Его изменение связано с необходимостью привести товарную номенклатуру в соответствие с требованиями Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 2017 года (HS 2017), которая используется членами Всемирной таможенный организации.

Раньше в основе таможенного тарифа Украины лежал устаревший стандарт 2012 года.

Напомним, что Украина является членом Всемирной таможенной организации с 1992 года.

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