Рада изменила Таможенный тариф

Товарную номенклатуру изменили под актуальный стандарт 2017 года.

Верховная Рада в четверг приняла новую редакцию закона о Таможенном тарифе.

Соответствующий законопроект №3228 поддержали за основу 289 депутатов, в целом - 290.

Таможенный тариф - это список ставок пошлины, которая взимается с товаров при ввозе товаров на таможенную территорию Украины.

Его изменение связано с необходимостью привести товарную номенклатуру в соответствие с требованиями Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 2017 года (HS 2017), которая используется членами Всемирной таможенный организации.

Раньше в основе таможенного тарифа Украины лежал устаревший стандарт 2012 года.

Напомним, что Украина является членом Всемирной таможенной организации с 1992 года.