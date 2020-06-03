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Кабмин утвердил законопроект об электронной трудовой книжке

Бумажные книжки хотят отправить в историю.

Кабмин утвердил законопроект об электронной трудовой книжке
Фото: vidomosti-ua.com

Кабинет министров на заседании в среду утвердил законопроект о переводе бумажных трудовых книжек в электронный формат.

Об этом говорится на сайте Минсоцполитики.

"Фактически мы идем по пути отказа от бумажных трудовых книжек. Мы определяем законодательные основания для автоматического назначения пенсий по возрасту через личный электронный кабинет лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины", - пояснила министр Марина Лазебная на заседании правительства.

Данным законопроектом предлагается ввести возможность автоматического назначения пенсии без личного обращения. Человек сможет самостоятельно выбирать автоматическое назначение или отсрочку выхода на пенсию, которое будет иметь свои преимущества в в виде повышенной пенсии, и определять в автоматизированном режиме наиболее выгодный вариант для назначения пенсии, включая дату. В свою очередь Пенсионный фонд автоматически информировать лицо о наступлении права на назначение пенсии и ее ориентировочный размер.

Оригинал бумажной трудовой книжки будет передаваться на хранение работнику как официальный документ, а в случае если работник пожелает продолжить ее ведения, работодатель по его требованию будет обязан параллельно с электронным учетом трудовой деятельности вносить в книжку записи о принятии на работу, переводе и увольнение.

Напомним, что предыдущее правительство Алексея Гончарука тоже предлагало перевести трудовые книжки в электронный формат. Законопроект не успели рассмотреть и после смены Кабмина отозвали.

С 2000 года данные о трудовом стаже вносятся в электронные реестры.

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