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ЕИБ выделит Украине €176 млн на достройку Ташлыкской ГАЭС

На станции строят третий гидроагрегат и верхний водоем.

ЕИБ выделит Украине €176 млн на достройку Ташлыкской ГАЭС
Фото: wikipedia.org

Европейский инвестиционный банк намерен выделить Украине кредит в размере 176 млн евро на достройку Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции.

Об этом говорится в сообщении банка.

"ЕИБ рассматривает возможность выделения кредита 176 млн евро на достройку Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции, эксплуатируемой Южно-Украинской АЭС в Николаевской области, чтобы увеличить ее мощность в генераторном режиме с 302 МВт до 906 МВт", - говорится в сообщении.

По данным банка, общая стоимость проекта оценивается в 359 млн евро. В ЕИБ подчеркнули, что он будет способствовать стабильности энергосистемы на юге Украины и интеграции украинской энергосистемы в европейскую ENTSO-E.

Получателем средств выступает НАЭК "Энергоатом", который является оператор атомных электростанций Украины. Ташлыкская ГАЭС – вторая по мощности составляющая энергокомплекса Южно-Украинской АЭС.

Площадка Ташлыкской гидроаккумулирующей станции расположена западнее районного центра Арбузинка, тремя километрами южнее Южноукраинска. Строительство было начато в 1981 году, а первый гидроагрегат ТГАЭС принят в эксплуатацию 28 декабря 2006, второй – 31 августа 2007 года. По состоянию на июль 2019 года продолжаются работы по строительству объектов 2-й очереди Ташлыкской ГАЭС в составе 3-го гидроагрегата и 3-й очереди в составе верхнего водоема.

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Источник: "Українські новини"
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