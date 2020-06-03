"Суспільному" разблокировали счета

Вещатель планирует рассчитаться с Euronews до конца июня.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины сообщила, что ее счета, которые были арестованы в феврале из-за долгов перед Euronews, разблокированы.

Об этом говорится на сайте "Суспільного".

Это произошло после того, как 1 июня Euronews отозвал исполнительный документ, обязывавший принудительно взыскать деньги с НОТУ. Это дает общественному вещателю возможность самостоятельно уплатить долг, а не через блокирование счетов и принудительное взыскание исполнительной службой.

Компания планирует рассчитаться с Euronews до конца июня 2020 года.

Напомним, что общественный вещатель получил долг перед Euronews по наследству как правопреемник всех прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность в 2017 году.

Сумма долга составляет 10,59 млн евро.

В конце апреля Кабинет министров принял решение о выделении средств на погашение задолженности.