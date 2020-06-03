В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
Премьер Армении заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Премьер Армении заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Украина готовится открыть первые КПВВ на Донбассе после 10 июня
Украина готовится открыть первые КПВВ на Донбассе после 10 июня
​В Харькове из окна 19-го этажа выпала женщина с младенцем
​В Харькове из окна 19-го этажа выпала женщина с младенцем
Євгенія Кравчук: «Уряд Гончарука був менш досвідченим, але він був більш "своїм"»
Євгенія Кравчук: «Уряд Гончарука був менш досвідченим, але він був більш "своїм"»
Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
ГлавнаяЭкономикаБизнес

"Суспільному" разблокировали счета

Вещатель планирует рассчитаться с Euronews до конца июня.

"Суспільному" разблокировали счета
Фото: wikipedia.org

Национальная общественная телерадиокомпания Украины сообщила, что ее счета, которые были арестованы в феврале из-за долгов перед Euronews, разблокированы.

Об этом говорится на сайте "Суспільного".

Это произошло после того, как 1 июня Euronews отозвал исполнительный документ, обязывавший принудительно взыскать деньги с НОТУ. Это дает общественному вещателю возможность самостоятельно уплатить долг, а не через блокирование счетов и принудительное взыскание исполнительной службой.

Компания планирует рассчитаться с Euronews до конца июня 2020 года.

Напомним, что общественный вещатель получил долг перед Euronews по наследству как правопреемник всех прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность в 2017 году.

Сумма долга составляет 10,59 млн евро.

В конце апреля Кабинет министров принял решение о выделении средств на погашение задолженности.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также