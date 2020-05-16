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В Ровно от коронавируса умер инженер "Суспильного", еще пять сотрудников инфицированы

Это первая в Украине смерть от COVID-19 среди работников СМИ.

В Ровно от коронавируса умер инженер "Суспильного", еще пять сотрудников инфицированы
Николай Теремок
Фото: https://corp.suspilne.media

В Ровно от коронавируса умер инженер "Суспильного" Николай Теремок. Об этом сообщается на сайте телевидения.

Он один из шести сотрудников корпункта, у которых ранее подтвердили COVID-19.

"На UA:Ровно Николай Теремок работал 25 лет. Всегда был ответственным специалистом, приветливым коллегой, хорошим доброжелательным человеком и прекрасным семьянином", - говорится в сообщении.

Мужчина был госпитализирован в городскую больницу, до вчерашнего дня его состояние не было тяжелым.

Отмечается, что с 12 мая все работники ровенского филиала "Суспильного" перешли на дистанционный режим работы из-за подтверждения случаев заболевания COVID-19 у шести сотрудников.

"Сразу после подтверждения первых случаев инфицирования была немедленно проведена полная дезинфекция помещений, все сотрудники переведены на дистанционную работу. Инфицированные коллеги и люди, с которыми контактировали - на самоизоляции. К тому же, мы инициировали проведение коллективного тестирования всех работников филиала", - сообщила менеджер филиала Людмила Хома.

Отметим, это первая в Украине смерть от коронавируса среди работников СМИ.

Напомним, за последние сутки от COVID-19 в стране скончался 21 человек.

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