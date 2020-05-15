Минздрав списал на форс-мажор задержку с доставкой китайских защитных костюмов

Министерство здравоохранения списало на форс-мажор задержку с доставкой китайских защитных костюмов, заказанных еще 17 апреля.

"Когда Минздрав и поставщик заключали договор, то по нему костюмы в Украину должны были привезти до 1 мая. 25 апреля мы получили письмо от китайской стороны, что Государственная таможенная служба Китая ввела определенное ограничение на экспорт материалов - костюмов и средств защиты", - сказал он в интервью "Би-би-си".

Степанов пообещал, что костюмы прибудут в Украину в ближайшее время.

"По последней информации, костюмы уже в Пекине. Их грузят. Первый борт вылетает завтра [15 мая]. Должны прибыть в Украину в ближайшие дни. Есть задержка с поставкой - это форс-мажор, это было решение китайских властей и касалось не только товаров для Украины, но и для многих других стран", - сказал министр.

Напомним, 17 апреля Министерство здравоохранения подписало договор с ООО "Меддив" на поставку 71 374 китайских защитных комбинезонов на 34,87 млн гривен (цена одного - 488 гривен). Замглавы Минздрава Шаталова заявила, что министерство якобы было вынуждено самостоятельно выйти на рынок, потому что закупочное предприятие приобрело не те костюмы.

За три дня до этого ГП "Медицинские закупки Украины" договорилось о закупке 90 тыс. костюмов отечественного производителя ООО "Текстиль контакт" за 22,05 млн гривен (цена одного - 245 гривен). Шаталова утверждает, что эти костюмы не отвечают стандарту 1426 "Одежда защитная. Защита от инфекционных агентов".

Напомним, 14 апреля госпредприятие "Медзакупки Украины" по заказу Минздрава договорилось о приобретении 90 тысяч костюмов отечественного производителя ООО "Текстиль контакт" за 22,05 млн гривен (цена одного - 245 гривен).

Через три дня после этого Министерство здравоохранения вышло на рынок в обход "МЗУ" и приобрело 71 тысячу китайских защитных комбинезонов на общую сумму 34,87 млн гривен (цена одного - 488 гривен).

Свои действия министерство объяснило тем, что украинские костюмы не отвечают стандарту 14126 "Одежда защитная. Защита от инфекционных агентов". В "Медзакупках" заявили, что требование на соответствие костюмов этому стандарту появилось уже после проведения ими тендера.