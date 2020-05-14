Канада передала семь аппаратов ИВЛ для нужд ВСУ

Их смогут использовать уже начиная со следующей недели.

Правительство Канады через Офис Управления Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПУС) передало Вооруженным силам Украины семь аппаратов искусственной вентиляции легких.

В церемонии передачи принял участие министр обороны Украины Андрей Таран, Чрезвычайный и Полномочный посол Канады в Украине Лариса Галадза и глава офиса ЮНОПУС в Украине Ирина Сахакян-Веттер. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"ЮНОПУС и правительство Канады согласовали перераспределение избыточных средств в размере более $100 000 для закупки и доставки семи систем искусственной вентиляции легких, которые могут использоваться во время транспортировки и стационарно в отделениях интенсивной терапии", - добавили в министерстве.

Аппараты смогут использоваться уже со следующей недели.

Фото: mil.gov.ua

"Вспышка COVID-19 является серьезным испытанием для системы здравоохранения во всем мире и в Украине. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами в Украине и мире для поддержания усилий, направленных на предотвращение пандемии и реагирования", - сообщила Ирина Сакхаян-Веттер.

Напомним, что Кабинет министров одобрил выделение Министерству здравоохранения 100 млн из фонда борьбы с коронавирусом для закупки отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких.