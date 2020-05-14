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Канада передала семь аппаратов ИВЛ для нужд ВСУ

Их смогут использовать уже начиная со следующей недели. 

Канада передала семь аппаратов ИВЛ для нужд ВСУ
Фото: mil.gov.ua

Правительство Канады через Офис Управления Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПУС) передало Вооруженным силам Украины семь аппаратов искусственной вентиляции легких.

В церемонии передачи принял участие министр обороны Украины Андрей Таран, Чрезвычайный и Полномочный посол Канады в Украине Лариса Галадза и глава офиса ЮНОПУС в Украине Ирина Сахакян-Веттер. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны

"ЮНОПУС и правительство Канады согласовали перераспределение избыточных средств в размере более $100 000 для закупки и доставки семи систем искусственной вентиляции легких, которые могут использоваться во время транспортировки и стационарно в отделениях интенсивной терапии", - добавили в министерстве. 

Аппараты смогут использоваться уже со следующей недели. 

Фото: mil.gov.ua

"Вспышка COVID-19 является серьезным испытанием для системы здравоохранения во всем мире и в Украине. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами в Украине и мире для поддержания усилий, направленных на предотвращение пандемии и реагирования", - сообщила Ирина Сакхаян-Веттер.

Напомним, что Кабинет министров одобрил выделение Министерству здравоохранения 100 млн из фонда борьбы с коронавирусом для закупки отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких. 

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