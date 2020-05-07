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За сутки подтверждены два новых случая коронавируса у военнослужащих

Всего в ВСУ болеют 29 человек.

За сутки подтверждены два новых случая коронавируса у военнослужащих
Архивное фото
Фото: https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины подтверждено два новых случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в фейсбуке.

"По состоянию на утро 7 мая в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 29 человек. Также за период пандемии выздоровели 52 человека и было два летальных случая", - говоритсяв сообщении.

Отмечается, что заболевшие - военнослужащий из Одесской области и работник ВСУ из Винницкой области. Они лечатся дома под присмотром медиков. Состояние здоровья у обоих удовлетворительное.

"Анализ статистики заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими (друзьями и родными), не входящими в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами. Оставайтесь дома", - подчеркнули в командовани медсил ВСУ.

Напомним, всего в Украине за прошедшие сутки было зафиксировано 507 новых случаев COVID-19.

Ранее при печати результатов ПЦР-анализа были ошибочно внесены положительные результаты троих военнослужащих в Харьковской области, о которых сообщалось 3 мая.

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