В Житомирской области из-за перегруженности лаборатории ограничат тестирование на коронавирус

В Житомирской области из-за перегруженности лаборатории минимум на три дня ограничат тестирование на коронавирус.

Об этом говорится в письме руководителя Житомирского областного лабораторного центра, главного санитарного врача области Зиновия Парамонова которое обнародовало издание Житомир.info.

"Вирусологическая лаборатория областного лабораторного центра 07.05, 08.05, 09.05.2020 г. не будет принимать материал на тестирование SARS-CoV-2 методом ПЦР, кроме материала от тяжелобольных COVID-19 и малолетних детей. Такое решение принято по причине загруженности лаборатории на 7-8 дней наперед и отсутствием возможностей для хранения такого количества биологического материала", - сказано в документе.

Санврач призвал врачей "обоснованно подходить" к направлению биоматериалов на тестирование.

Фото: zhitomir.info

Напомним, что в Житомирской области по состоянию на утро 6 мая выявили 456 случаев коронавирусной болезни.

За 5 мая в Украине провели 6303 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции.