В Украине число заболевших коронавирусом выросло до 13 184

Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 13 184. За сутки обнаружили 487 новых случаев, из них 24 ребенка и 72 медработника, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
Умерли 327 пациентов (11 за сутки), выздоровели 2097 человек.
Больше всего случаев заболевания 5 мая зарегистрировали в Днепропетровской (90), Львовской (39), Черновицкой (37) и Киеве (68).
"За минувшие сутки сделали 6303 исследования методом ПЦР", - добавил Степанов.
Статистика по регионам:
- Винницкая - 472
- Волынская - 359
- Днепропетровская - 586
- Донецкая - 85
- Житомирская - 456
- Закарпатская - 572
- Запорожская - 298
- Ивано-Франковская - 1037
- Кировоградская - 402
- Киев - 1651
- Киевская область - 891
- Львовская - 553
- Луганская - 42
- Николаевская - 165
- Одесская - 505
- Полтавская - 232
- Ровенская - 787
- Сумская - 130
- Тернопольская - 935
- Харьковская - 403
- Херсонская - 143
- Хмельницкая - 134
- Черновицкая - 1985
- Черкасская - 314
- Черниговская - 65
Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.
Напомним, что количество заболевших COVID-19 в мире превысило 3.66 млн, из них на США приходится 1 млн. Умерли 257 288 человек, выздоровели - 1,19 млн.