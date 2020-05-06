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В Украине число заболевших коронавирусом выросло до 13 184

За сутки умерли 11 человек. 

В Украине число заболевших коронавирусом выросло до 13 184
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 13 184. За сутки обнаружили 487 новых случаев, из них 24 ребенка и 72 медработника, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов

Умерли 327 пациентов (11 за сутки), выздоровели 2097 человек.  

Больше всего случаев заболевания 5 мая зарегистрировали в Днепропетровской (90), Львовской (39), Черновицкой (37) и Киеве (68). 

"За минувшие сутки сделали 6303 исследования методом ПЦР", - добавил Степанов. 

Статистика по регионам:

  • Винницкая - 472
  • Волынская - 359
  • Днепропетровская - 586
  • Донецкая - 85
  • Житомирская - 456
  • Закарпатская - 572
  • Запорожская - 298
  • Ивано-Франковская - 1037
  • Кировоградская - 402
  • Киев - 1651
  • Киевская область - 891
  • Львовская - 553
  • Луганская - 42
  • Николаевская - 165
  • Одесская - 505
  • Полтавская - 232
  • Ровенская - 787
  • Сумская - 130
  • Тернопольская - 935
  • Харьковская - 403
  • Херсонская - 143
  • Хмельницкая - 134
  • Черновицкая - 1985
  • Черкасская - 314
  • Черниговская - 65

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют. 

Напомним, что количество заболевших COVID-19 в мире превысило 3.66 млн, из них на США приходится 1 млн. Умерли 257 288 человек, выздоровели - 1,19 млн.

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