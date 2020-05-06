В Украине число заболевших коронавирусом выросло до 13 184

За сутки умерли 11 человек.

Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 13 184. За сутки обнаружили 487 новых случаев, из них 24 ребенка и 72 медработника, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Умерли 327 пациентов (11 за сутки), выздоровели 2097 человек.

Больше всего случаев заболевания 5 мая зарегистрировали в Днепропетровской (90), Львовской (39), Черновицкой (37) и Киеве (68).

"За минувшие сутки сделали 6303 исследования методом ПЦР", - добавил Степанов.

Статистика по регионам:

Винницкая - 472

Волынская - 359

Днепропетровская - 586

Донецкая - 85

Житомирская - 456

Закарпатская - 572

Запорожская - 298

Ивано-Франковская - 1037

Кировоградская - 402

Киев - 1651

Киевская область - 891

Львовская - 553

Луганская - 42

Николаевская - 165

Одесская - 505

Полтавская - 232

Ровенская - 787

Сумская - 130

Тернопольская - 935

Харьковская - 403

Херсонская - 143

Хмельницкая - 134

Черновицкая - 1985

Черкасская - 314

Черниговская - 65

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

Напомним, что количество заболевших COVID-19 в мире превысило 3.66 млн, из них на США приходится 1 млн. Умерли 257 288 человек, выздоровели - 1,19 млн.