Офис президента отчитался о закупках медицинских грузов

Фонд по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента Украины за полтора месяца потратил 374,62 млн гривен на закупку медицинских средств. В эту сумму вошли расходы на доставку (33,6 млн гривен) и растаможку, логистические и грузовые услуги (286 тыс. гривен).

155,6 млн гривен потратили на закупку продукции у украинских поставщиков, 182,6 млн гривен - у иностранных, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Было закуплено:

респираторы N95-N99 - 1,127 млн по средней цене 74,32 грн

костюмы биозащиты - 173 тыс. по средней цене 416,16 грн

костюмы биозащиты многоразовые - 12 тыс. по средней цене 1050 грн

защитные очки - 60 тыс. по средней цене 111,52 грн

ПЦР-тесты иностранные - 100 тыс. по средней цене 231,2 грн

наборы реагентов для ПЦР-тестов отечественные - 600 тыс. по средней цене 58,02 грн

защитные экраны для лица - 50 тыс. по средней цене 46,78 грн

термометры - 21,5 тыс. по средней цене 17,7 грн

экспресс-тесты - 150 тыс. по средней цене 173 грн

медицинские перчатки одноразовые - 6,3 млн по средней цене 3,07 грн

медицинские перчатки многоразовые - 22 тыс. по средней цене 24,96 грн

Всего было выполнено 10 рейсов из Сяменя, четыре рейса из Гуанчжоу, три рейса из Пекина и четыре рейса из Сеула.

"У нас фактически было три вида грузов. Первый - это то, что закупал и привозил фонд в интересах наших врачей, полицейских. За эти самолеты платил все средства фонд. Второй вид грузов - это те же средства защиты и медицинское оборудование, которые закупал бизнес и передавал в больницы или централизованно в Министерство здравоохранения. За эти поставки также платил фонд", - рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.Третий вид груза - для наполнения аптечных сетей и магазинов, где наблюдался дефицит средств индивидуальной защиты.

"99% из этого - это были обычные трехслойные маски, которых у нас на тот момент в аптеках практически не было. А если были, то их цена была 20 или 25 гривен ... И вот они [коммерческие компании] к нам обратились: «Можете ли вы нам предоставить возможность летать из Китая?» Потому что фактически из Китая никаких поставок невозможно делать или же они были очень дороги. Мы им предоставили такую возможность, соединили их напрямую с авиакомпаниями, и они за свои грузы - за маски, которые они привозили, - оплачивали самолеты сами", - рассказал Тимошенко.

По его словам, это позволило снизить цену на маски в торговых сетях до 8-10 гривен.

Тимошенко напомнил, что полтора месяца назад президент Владимир Зеленский провел встречу с крупным бизнесом, на которой шла речь о борьбе с коронавирусом.

"Было решено, что они [предприниматели] будут помогать стране проходить этот этап именно по закупке средств защиты для наших врачей, а также для других служб – полиции, пограничников и так далее. Бизнес согласился и фактически внес деньги в этот фонд. И из этого фонда начались закупки средств защиты. Хочу сразу подчеркнуть: это – средства бизнеса, это не бюджетные средства", – отметил Тимошенко.

Напомним, что на прошлой неделе Офис президента передал Минздраву функции по доставке лекарств и оборудования для борьбы с COVID-19.