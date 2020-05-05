Медучреждения в этом году получат столько же, сколько в 2019 году, - Радуцкий

В комментарии LB.ua Михаил Радуцкий дополнил то, что было озвучено на брифинге. Так, он рассказал, что все специализированные и высокоспециализированные медучреждения в этом году получат исторический бюджет - то есть, те деньги, которые они получили в 2019 году по субвенции из государственного бюджета.

При этом дополнительно будут финансироваться четыре пакета медицинских услуг - помощь при инсультах, помощь при инфарктах, экстренная медицинская помощь и помощь при COVID-19. Из этих четырех пакетов только стоимость оказания медпомощи при COVID-19 не будет пересчитана (этот пакет приняли в конце апреля). Остальные три пакета должны быть пересчитаны, как сказал Радуцкий, на протяжении 10 дней. “Минздрав обещает пересчитать эти пакеты за 10 дней. И они будут пересчитаны строго на основе национального протокола. Это будут такие пакеты, что народ сразу почувствует, что он начал получать качественную помощь при инфарктах и инсультах”.

На вопрос о том, откуда будут взяты деньги на выплату всем медучреждениям исторического бюджета плюс пересчитанные в сторону повышения четыре пакета услуг, Радуцкий ответил, что денег хватит, так как в нынешнем бюджете на здравоохранение заложено больше денег, чем в прошлогоднем.

(От LB.ua: плюс “уравнивание” всех учреждений позволит снять значительные суммы с тех, кто должен был заработать больше денег, и передать их тем, кто должен был закрыться из-за маленького количества пациентов или невыполнения условий договора с НСЗУ).

Все остальные пакеты, за которые должны были получать деньги медучреждения (и уже даже получили за один месяц реформы - апрель), также будут пересчитаны и, как рассказал LB.ua Михаил Радуцкий, будут внедряться по мере готовности.

Пока они пересчитываются, учреждения будут получать исторический бюджет.

“Никто не собирается отменять или останавливать реформу. НСЗУ остается основным финансовым инструментом здравоохранения, никто не отменяет Закон о финансовых гарантиях, - говорит Радуцкий. - Но не может поликлинический пакет стоить 49 гривен. Потому стоимость всех пакетов должна быть пересчитана - сначала национальный протокол, потом стандарт качества, потом посчитанный пакет”.

На вопрос, почему пересчитывать пакеты решили именно сейчас, после старта реформы, а не осенью, когда Кабмин утверждал эти пакеты, Радуцкий ответил, что говорил о слишком низкой заложенной стоимости услуг и раньше, но осенью Кабмин принял решение все же утвердить эти пакеты. А сейчас, после старта реформы, проблема стала слишком очевидна. “Если мы оставим все так, как есть, то одиночные видеообращения и письма врачей к президенту по поводу реформы станут массовыми”, - сказал Радуцкий.

Он подчеркнул, что в условиях дефицита финнансирования никакая реформа не будет успешной. Поэтому Комитет здоровья нации настаивает на необходимости увеличения финансирования системы здравоохранения в следующем году в два раза, до 6% ВВП.

Напомним, вчера президент президент Владимир Зеленский заявил, что не может допустить второй этап медреформы в нынешнем виде. Сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов и глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий озвучили план изменений, которые будут внесены в реформу. Теперь этот план должен утвердить президент.