В Черниговской области проходят испытания модернизированного танка Т-72
В Черниговской области проходят испытания модернизированного танка Т-72
Против экс-генпрокурора Рябошапки открыли уголовное производство
Против экс-генпрокурора Рябошапки открыли уголовное производство
В Житомирской области из-за перегруженности лаборатории ограничат тестирование на коронавирус (обновлено)
В Житомирской области из-за перегруженности лаборатории ограничат тестирование на коронавирус (обновлено)
В Украине за сутки зафиксировано 507 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировано 507 новых случаев COVID-19
В США выявили новый воспалительный синдром
В США выявили новый воспалительный синдром
​«Це може бути парадом суверенітетів з далекосяжними наслідками»: що міські голови думають про демарш Черкас
​«Це може бути парадом суверенітетів з далекосяжними наслідками»: що міські голови думають про демарш Черкас
​В России покончил с собой 52-летний миллиардер
​В России покончил с собой 52-летний миллиардер
Кабмин назначил тезку Юрия Бойко в Минэнерго
Кабмин назначил тезку Юрия Бойко в Минэнерго
В Украине число заболевших коронавирусом выросло до 13 184
В Украине число заболевших коронавирусом выросло до 13 184
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Главврач из Винницкой области обратился к Зеленскому: "Не отбирайте шанс на нормальное обслуживание пациентов"

Медик просит президента не сворачивать медреформу.

Главврач из Винницкой области обратился к Зеленскому: "Не отбирайте шанс на нормальное обслуживание пациентов"
Николай Масленчук
Фото: Mikola Maslenchuk / Facebook

Главный врач Ильинецкой центральной районной больницы Винницкой области Николай Масленчук обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не сворачивать реформу здравоохранения.

Свое обращение Масленчук опубликовал в фейсбуке.

Он подчеркнул, что медицинская реформа позволяет ему не "обивать пороги чиновников с просьбой выделить средства на зарплаты врачам, лекарства и коммунальные услуги", хотя денег всегда не хватало.

"Мы волновались, но по результатам заключенного договора с Нацслужбой здоровья в 2020 году мы получим 21,3 млн гривен. Это на 3 млн больше, чем в прошлом году по субвенции, а это отсутствие задолженности в конце года по зарплатам врачам. Возможно, в масштабах страны эти 3 млн гривен звучат смешно, но это - как минимум отсутствие задолженности в конце года по зарплатам врачам", - пишет Масленчук.

Он также отметил, что пациенты впервые получили надежду на то, что не нужно будет что-то дополнительно оплачивать или волноваться, что посреди ночи в больнице не будет необходимых лекарств в экстремальных случаях.

"Не отбирайте у нас надежду и шанс на нормальное обслуживание наших пациентов, мы готовы работать бесперебойно и бороться за эти изменения", - добавил Масленчук.

Напомним, в начале мая Зеленский заявил, что не может допустить второго этапа медицинской реформы в ее нынешнем виде. После этого стало известно, что медучреждения в этом году получат столько же, сколько в 2019 году, то есть изменения системы финансирования не произойдет.

Минздрав аргументировал необходимость изменения второго этапа реформы здравоохранения тем, что многие больницы по программе медицинских гарантий получат кардинально меньше денег.

Второй этап реформы стартовал 1 апреля. Он предусматривает, что пациент может выбирать, в каком медучреждении ему получить помощь, а НСЗУ платит медучреждениям за оказанные услуги. Ранее оплата производилась за койкоместо из субвенции. По данным НСЗУ, 954 учреждения из тех, которые подписали контракт, должны получить больше средств, чем в 2019 году из государственного бюджета. Разница составит от 4 тысяч грн до 277 миллионов. Еще 176 учреждений получат до 10% меньше, чем получили в прошлом году средств из субвенции. 107 учреждений - от 10 до 30% меньше. 331 учреждение - менее чем 50% от субвенции из госбюждета-2019.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также