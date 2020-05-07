Аваков наградил врачей системы МВД, которые помогали итальянским коллегам в борьбе с коронавирусом

Глава МВД вручил им наручные часы и премии, сообщается на сайте министерства. Так, награды получили:
- врач-инфекционист из Днепропетровской области Вячеслав Бушуев, который работал в приемном и пульмонологическом отделениях, а также в отделении интенсивной терапии в провинции Марке в городе Пезаро. Он проводи первичный прием, диагностику и лечение больных с подозрением на коронавирус;
- глава медицинской комиссии из Волынской области Андрей Власюк, который обследовал пациентов в госпитальном отделении Святой Марии провинции Пезаро города Урбино;
- медсестра из Хмельницкой области Елена Иваскевич, которая ухаживала за тяжелобольными пациентами в провинции Марке города Пезаро;
- замначальника госпиталя МВД в Киеве Андрей Мирошниченко, который осуществлял первичное обследование больных в городе Пезаро;
- начальник Центра психиатрической помощи и профессионального психофизиологического отбора из Хмельницкой области Андрей Олипер, который работал в больнице провинции Марке г. Пезаро и ознакомился с протоколами лечения и препаратами для больных коронавирусом;
- медсестра из Днепропетровской области Юлия Пятницкая, которая работала в городе Урбино: ставила катетеры, совершала забор крови, заменяла кислородные маски;
- начальник госпиталя МВД Киевской области Юрий Сак, который работал в госпитале для больных коронавирусом в Пезаро;
- старшая медсестра Центрального госпиталя МВД Ирина Трофименко, которая принимала участие в обследовании больных COVID-19 в госпитале Святой Марии в Урбино;
- медсестра из Хмельницкой области Виктория Чехира, которая ухаживала за больными в провинции Марке города Пезаро;
- врач-эндокринолог из Волынской области София Черныш, которая ухаживала за больными в госпитале Святой Марии в Урбино.
"Для меня большая честь поблагодарить вас и вручить награды. Украина получила не только уважение итальянцев, а и колоссальный опыт. И невозможно переоценить то, что вы, несмотря на угрозы, отважились на эту командировку", - сообщил Аваков.
Медики отметили, что их поразила дисциплина, с которой итальянцы соблюдали карантинные ограничения. Они призвали украинцев соблюдать все правила безопасности, чтобы скорее побороть вирус.
Напомним, что 20 украинских врачей отправились в Италию, чтобы помочь местным медикам в борьбе с коронавирусом. 23 апреля украинские врачи завершили трехнедельную миссию по борьбе с COVID-19 в Италии и вернулись домой. Они отправились на обсервацию.