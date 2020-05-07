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В Черновицкой области от COVID-19 за сутки скончались 5 человек

Количество заразившихся превысило 2 тисячи человек.

В Черновицкой области от COVID-19 за сутки скончались 5 человек
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

В Черновицкой области по состоянию на вечер 6 мая подтверждено уже 2048 случаев инфицирования коронавирусом. За прошедшие сутки зафиксировали 63 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщил глава ОГА Сергей Осачук.

"Мы далеки от эйфории победы, сегодня зафиксировали еще 63 новых случая инфицирования. К большому сожалению, эта коварная болезнь уносит людей", - сказал Сергей Осачук.

По его словам, сегодня 5 жителей умерли от коронавирусной болезни. Вместе с тем, 37 пациентов - выздоровели.

Напомним, в Украине число заболевших коронавирусом выросло до 13 184. Умерли 327 пациентов (11 за сутки), выздоровели 2097 человек.

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