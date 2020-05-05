Итальянские ученые назвали вид спорта с самым высоким риском заражения коронавирусом

Как ни странно – это волейбол.

По результатам исследования Туринского политехнического института, волейбол был признан тем видом спорта, в котором существует наибольший риск заражения коронавирусом, сообщает xsport.ua.

Совместно с олимпийским комитетом Италии ученые выяснили, что в случае возобновления соревнований, самый большой прирост заболевших будет именно среди волейболистов.

Вторым самым опасным видом спорта признан регби, а за ним баскетбол и дзюдо.

Футбол расположился лишь на 7-м месте.

Наименее опасными признаны гимнастика и теннис.

В работе были использованы различные материалы. Начиная от мнения самих представителей федераций, заканчивая научными наработками о скорости распространения вируса в различных местах. Например, вирус живет гораздо дольше при высокой влажности, как в бассейнах или раздевалках.

Отметим, что в итальянском волейбольном чемпионате за "Перуджу" выступает доигровщик сборной Украины Олег Плотницкий.