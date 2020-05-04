Клуб украинца Максима Слюсаря - "Славия-Мозырь" в матче 7-го тура чемпионата Беларуси встречалась на выезде с "Витебском" и одержала победу 3:2.

Мозыряне сумели перевернуть ход игры в самой эндшпиле поединка, благодаря усилиям Слюсаря.

Воспитанник луганского футбола вышел на замену на 71-й минуте и спустя четверть часа отметился своим первым в матче голом, сравняв счет – 2:2.

А спустя 2 минуты и принес гостям победу – 3:2.

Благодаря этой победе "Славия" сумела настичь "Витебск" в турнирной таблице, и с еще одним клубом – "Городея" делит 7-9 место, отставая от лидирующего "Слуцка" на 6 очков.