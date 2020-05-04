Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
Тимошенко задекларировала почти 150 млн гривен компенсации из США за политрепрессии (обновлено)
Тимошенко задекларировала почти 150 млн гривен компенсации из США за политрепрессии (обновлено)
Помпео заявил, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в Ухане
Помпео заявил, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в Ухане
МИД: Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года
МИД: Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года
Рестораторы провели на Банковой акцию с ланчем и кальяном для президента
Рестораторы провели на Банковой акцию с ланчем и кальяном для президента
Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся
Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся
Китай скрывал и уничтожал доказательства вспышки коронавируса, - спецслужбы пяти стран
Китай скрывал и уничтожал доказательства вспышки коронавируса, - спецслужбы пяти стран
Анатолій Бондаренко: «Нічого мені не буде. Я впевнений. Хіба що сфабрикують»
Анатолій Бондаренко: «Нічого мені не буде. Я впевнений. Хіба що сфабрикують»
ГлавнаяСпорт

Украинец за 2 минуты сумел перевернуть матч чемпионата Беларуси по футболу

Максим Слюсарь отметился дублем.

Украинец за 2 минуты сумел перевернуть матч чемпионата Беларуси по футболу
Максим Слюсарь
Фото: ФК Славия

Клуб украинца Максима Слюсаря - "Славия-Мозырь" в матче 7-го тура чемпионата Беларуси встречалась на выезде с "Витебском" и одержала победу 3:2.

Мозыряне сумели перевернуть ход игры в самой эндшпиле поединка, благодаря усилиям Слюсаря.

Воспитанник луганского футбола вышел на замену на 71-й минуте и спустя четверть часа отметился своим первым в матче голом, сравняв счет – 2:2.

А спустя 2 минуты и принес гостям победу – 3:2.

Благодаря этой победе "Славия" сумела настичь "Витебск" в турнирной таблице, и с еще одним клубом – "Городея" делит 7-9 место, отставая от лидирующего "Слуцка" на 6 очков.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также