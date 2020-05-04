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Игрок ПСЖ получит золотую медаль, сыграв в чемпионате всего одну минуту

Хесе Родригес записал сезон себе в актив.

Игрок ПСЖ получит золотую медаль, сыграв в чемпионате всего одну минуту
Хесе Родригес
Фото: AS

Испанский легионер "Пари Сен-Жермен" Хесе Родригес в текущем розыгрыше Лиги 1 провел на поле всего одну минуту - в начале сентября в матче 4-го тура против "Метца" (2:0) выйдя на 90-й минуте на замену автору одного из голов - Эрику Шупо-Мотингу.

Спустя два дня 27-летний Хесе отправился в аренду в лиссабонский "Спортинг".

Однако этой минуты, проведенной в Метце хватило Родригесу, чтобы получить золотую медаль чемпиона Франции, сообщает AS.

Согласно правилам Профессиональной футбольной лиги Франции, даже сыгравшие одну минуту, имеют право на золотую медаль национального первенства.

ПСЖ признали чемпионом Франции после того, как местный чемпионат был досрочно завершен из-за пандемии COVID-19.

Для парижан титул стал седьмым за последние восемь сезонов. Лишь в 2017 году гегемонию столичного клуба прервал "Монако".

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