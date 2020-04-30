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Хацкевич вывел свой клуб в Российскую Премьер-лигу

ФНЛ завершила сезон досрочно.

Хацкевич вывел свой клуб в Российскую Премьер-лигу
Александр Хацкевич
Фото: ФК "Динамо"

Клубы второго по силе, значимости и популярности дивизиона профессионального футбола России - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) проголосовали за досрочное завершение сезона.

"В ходе совместного общения, в котором приняли участие все без исключения клубы ФНЛ, мы подтвердили озвученное ранее мнение: в указанные сроки, с 21 июня по 2 августа, полноценно завершить первенство ФНЛ в формате, предусмотренном регламентом, невозможно. Такое заключение было принято единогласно. Эта позиция будет донесена до руководства РФС, поскольку окончательное решение о завершении турнира в любом случае остается за этой организацией", - цитирует президента ФНЛ Игоря Ефремова russian.rt.com.

Лишь три клуба, которые претендовали на прямое попадание в Премьер-лигу, выступили против этого решения, это - "Чертаново", "Торпедо" и "Нефтехимик". "Чертаново" набрал столько же очков, сколько и идущие вторыми "Химки", а у "Торпедо" на одно очко меньше. "Нефтехимик" также претендовал на плей-офф, но немного отстал от стыковых матчей.

Таким образом, две путевки в Премьер-лигу России завоевали "Ротор", который лидировал в первенстве и "Химки". Окончательно утвердить это решение должен исполком РФС.

Напомним, клуб из Волгограда тренирует экс-наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич. Белорусский специалист возглавил клуб с берегов Волги в декабре прошлого года.

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