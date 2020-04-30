Украинская чемпионка Европейских игр резко высказалась о трансгендерных спортсменках

Украинская бегунья Ольга Ляховая, специализирующая на средних дастанциях, в своем Instagram поделилась мнением о соперничестве с трансгендерами в профессиональном спорте.
"Что вы думаете, о чем я думаю на этих снимках? Да, это женские 800 метров. Да, тут присутствует отчаяние. Это я провожу бег с этими спортсменками, а после бега понимаю, что вылетела", - сокрушается двукратная чемпионка Европейских игр-2019.
"Сейчас эта ситуация изменилась, девушки с повышенным тестостероном не могут выступать на дистанциях от 400 метров до мили. А сколько спортсменов не попали в следующий круг соревнований? Сколько спортивных карьер прервано за эти годы? Сколько возможностей и денег потеряли те, кто был в шаге от пьедестала, в шаге от финала?", - задается вопросом украинка.
"И только сейчас пришли к выводу, что уравнивать девушек с тестостероном в одну-две единицы и тех, у кого он в несколько раз выше (практически как у мужчин), — это неправильно. Но сколько времени на это понадобилось?! И я не хочу их обидеть, это не их вина, они такими родились. Да, рождаются сильные и слабые, а также рождаются с разными отклонениями. Но спорт я считаю, должен быть чистым и равным для каждого спортсмена", - отметила Ляховая.
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Что вы думаете , о чем я думаю на этих снимках? Да, это женские 800м. Да, тут присутствует — отчаяние. Это я провожу бег с этими спортсменками , а после бега понимаю , что вылетела... Сейчас эта ситуация изменилась , девушки с повышеным тестостероном , не могут выступать на дистанциях от 400м до мили. А сколько спортсменов, не попали в следующий круг соревнований?? Сколько спортивных карьер перервано за эти года ?? Сколько возможностей и денег потеряли те , кто был в шаге от пьедестала, в шаге от финала? И только сейчас , дошли до вывода что, уравнивать девушек с тестостероном в 1 -2 ед. и тех, у кого он несколько раз выше , (практически как мужской ) это не правильно. Но сколько времени на это понадобилось !? И я не хочу их обидеть , это не их вина, они такими родились . Да , рождаются сильные - и слабые , а также рождаются с разными отклонениями . Но спорт я считаю , должен быть чистым и равным для каждого спортсмена. . #equalsport #cleansport