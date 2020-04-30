Лобановский вошел в топ-10 тренеров всех времен

Авторитетное британское издание FourFourTwo, специализирующееся на футболе, составило рейтинг из ста лучших тренеров за всю историю.
В топ-10 вошел легендарный наставник киевского "Динамо" и сборной СССР Валерий Лобановский. Мэтр замкнул "декатлон".
На вершине рейтинга расположился Алекс Фергюсон, бессменно возглавлявший "Манчестер Юнайтед" на протяжении 27 сезонов и выигравший с "красными дьяволами" 38 трофеев. Еще 10 трофеев сэр Алекс завоевал с шотландским "Абердином" и 1 – с "Сент-Миррен".
За ним расположились два легендарных голландских тренера - Ринус Михелс и Йохан Кройф.
Лучшие тренеры в истории футбола (по версии журнала FourFourTwo):
- Алекс Фергюсон
- Ринус Михелс
- Йохан Кройф
- Билл Шенкли
- Пеп Гвардиола
- Арриго Сакки
- Мэтт Басби
- Эленио Эррера
- Эрнст Хаппель
- Валерий Лобановский
Напомним, FourFourTwo составил также топ-50 конфликтов в мировом футболе в XXI веке.