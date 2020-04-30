Лобановский вошел в топ-10 тренеров всех времен

Авторитетное британское издание FourFourTwo, специализирующееся на футболе, составило рейтинг из ста лучших тренеров за всю историю.

В топ-10 вошел легендарный наставник киевского "Динамо" и сборной СССР Валерий Лобановский. Мэтр замкнул "декатлон".

На вершине рейтинга расположился Алекс Фергюсон, бессменно возглавлявший "Манчестер Юнайтед" на протяжении 27 сезонов и выигравший с "красными дьяволами" 38 трофеев. Еще 10 трофеев сэр Алекс завоевал с шотландским "Абердином" и 1 – с "Сент-Миррен".

За ним расположились два легендарных голландских тренера - Ринус Михелс и Йохан Кройф.

Фото: Future

Лучшие тренеры в истории футбола (по версии журнала FourFourTwo):

Алекс Фергюсон Ринус Михелс Йохан Кройф Билл Шенкли Пеп Гвардиола Арриго Сакки Мэтт Басби Эленио Эррера Эрнст Хаппель Валерий Лобановский

Напомним, FourFourTwo составил также топ-50 конфликтов в мировом футболе в XXI веке.