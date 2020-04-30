Экс-президент "Феррари" назвал причины неудач "Скудерии" в последние годы

Бывший президент и председатель совета директоров "Феррари" Лука ди Монтедземоло выразил мнение, что одна из причин, по которым "Скудерия" не может взять титул, кроется в неспособности итальянской команды добиться максимально отдачи от обоих своих пилотов.

"Меня раздражает, что "Феррари" с 2007 года после успеха Кими Райкконена не может взять титул. Но еще большее беспокойство вызывает то, что "Скудерия" не способна даже оставаться в борьбе до заключительного Гран-При в сезоне. В последние годы команда слишком рано теряла даже математические шансы", - цитирует 72-летнего бизнесмена GPblog.

"Основные причины этого провала - отсутствие конкурентоспособного болиды и проблемы со стабильностью. Но есть и другие факторы. Ошибки в стратегии, пилоты…

У Шумахера было несколько напарников - Эдди Ирвайн, Рубенс Баррикелло, Фелипе Масса. Все они могли выиграть гонки, в этом нет никаких сомнений. Но при этом было ясно, что Михаэль - номер один в команде. Так решили не мы, а данные хронометра. Иными словами, тот, кто быстрее, должен занять место лидера. Опыт или предпочтения в данной ситуации менее важны. Леклер уже доказал это в определенной степени. Он пришел в «Феррари» вторым пилотом, но за год ему удалось подняться на тот же уровень, или даже выше, чем Себастьян Феттель", - отметил ди Монтедземоло.