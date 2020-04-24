Владелец Формулы-1 допускает, что в 2020 году может не пройти ни одной гонки

Президент и исполнительный директор компании Liberty Media, которой принадлежат права на Формулу-1, Грег Маффей заявил, что возможен вариант, при котором в 2020 году не состоится ни одного этапа "Королевской" гоночной серии.

"Нынешняя ситуация - вызов для нас, - цитирует GrandPX 59-летнего Маффея. - Мы рассматриваем различные варианты. Может пройти от 15 до 18 гонок, а может и вовсе не быть ни одного этапа. Существует также возможность проведения Гран-При без зрителей, в присутствии лишь гоночных команд", - отметил владелец Формулы-1.

При этом бизнесмен подчеркнул, что Liberty Media нужно, чтобы команды оставались "платежеспособными, потому что они являются частью того, что нам нужно для успешной гонки в 2020, 2021 и последующих годах".

Для этих целей, по словам Маффея, Liberty Media перераспределила свои финансы, чтобы освободить фонд в размере 1,4 млрд долл. для спасения Формулы 1.

Старт сезона-2020 в Формуле-1 отложен в связи с пандемией коронавируса.