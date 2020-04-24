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"Шахтер" возобновил тренировки на футбольном поле

Несмотря на карантин "горняки" провели тренировочное занятие.

"Шахтер" возобновил тренировки на футбольном поле
Фото: twitter.com/FCShakhtar

Накануне "Шахтер" возобновил тренировочные занятия, несмотря на пандемию коронавируса.

Игроки были разделены на квартеты, каждый из членов которого занимался отдельно от партнеров у углового флажка, тем самым, условия карантина нарушены не были.

В общей сложности команда занималась 50 минут.

"Первый день тренировок был действительно классным. Когда творишь то, что тебе нравится, тоска уходит", - цитирует правого защитника Додо бразильское издание Globo.

"Наиболее непривычно то, что ты не можешь контактировать с партнерами. Но успех в том, что мы выходим на поле и занимаемся любимым делом", - отметил 21-летний игрок олимпийской сборной Бразилии.

Напомним, по словам исполнительного директора Украинской Премьер-лиги Евгения Дикого УПЛ уже разработала календарь для завершения сезона-2019/20.

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