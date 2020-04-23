Украинская Премьер-лига разработала календарь для завершения сезона-2019/20

Исполнительный директор Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий заявил, что руководство лиги уже подготовило график возобновления сезона-2019/20, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

"Да, у нас уже есть готовый календарь. Мы знаем, как будут проходить матчи и уже официально проинформировали клубы о том, что все участники лиги получат минимум две недели на подготовку к первой игре возобновленного чемпионата.

Нужно как минимум полтора месяца на проведение этих оставшихся туров. Кубок также учтен. Еще есть некоторые туры, которые будут проводиться по схеме "среда-выходные-среда", - приводит слова функционера "Футбол News".

Отметим, УЕФА настаивает, чтобы национальные федерации доиграли внутренние чемпионаты.