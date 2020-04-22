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4-кратный чемпион мира Формулы-1 назвал предложенный "Феррари" новый вариант контракта "насмешкой"

Себастьян Феттель огорчился.

4-кратный чемпион мира Формулы-1 назвал предложенный "Феррари" новый вариант контракта "насмешкой"
Себастьян Феттель

4-кратный чемпион мира в классе машин Формула-1 в составе "Ред Булл", а ныне пилот "Феррари" Себастьян Феттель жестко прошелся по предложенному "Скудерией" варианту нового контракта, в котором зарплата немца уменьшается в три раза, а срок лонгации составляет всего 1 год.

"Это насмешка? Я привык работать с контрактами на три года, - цитирует Феттеля F1-Insider. - Я опытен, а не стар", - уточнил 32-летний Себастьян, чей действующий контракт истекает в конце 2020 года.

В тоже время, на место Феттеля "Феррари" уже рассматривает Даниэля Риккардо, Карлоса Сайнса, Антонио Джовинацци и Фернандо Алонсо, который ранее уже выступал за команду из Маранелло.

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