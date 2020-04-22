Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
Погрязшие во лжи: что общего у Онуфрия и Путина?
Погрязшие во лжи: что общего у Онуфрия и Путина?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
В одном из общежитий Вишневого коронавирусом заразились 37 человек, двое умерли
В одном из общежитий Вишневого коронавирусом заразились 37 человек, двое умерли
В Черновицкой области с разницей в день умерли братья 19 и 25 лет с подозрением на COVID-19
В Черновицкой области с разницей в день умерли братья 19 и 25 лет с подозрением на COVID-19
Карантин продлят до 12 мая в смягченном варианте (обновлено)
Карантин продлят до 12 мая в смягченном варианте (обновлено)
Уманский готовится стать советником Ермака
Уманский готовится стать советником Ермака
Тоталітарний довгобуд: що не так з «Дау» Ільї Хржановського. Частина 1
Тоталітарний довгобуд: що не так з «Дау» Ільї Хржановського. Частина 1
"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме трех
"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме трех
ГлавнаяСпорт

Выборы президента Украинской Премьер-лиги пройдут на безальтернативной основе

Зарегистрирован только один кандидат.

Выборы президента Украинской Премьер-лиги пройдут на безальтернативной основе
Александр Шевченко
Фото: FOOTBALLUA.TV

На предстоящие выборы главы Украинской Премьер-лиги зарегистрировался только один кандидат - Александр Шевченко, сообщает официальный сайт организации.

Выборы запланированы на 27 апреля, однако есть вероятность, что их могут перенести из-за общегосударственного карантина, вызванного пандемией коронавируса – ранее их уже переносили.

Нынешний глава УПЛ Томас Гримм сообщил, что баллотироваться не будет.

Шевченко - бывший вице-президент "Руха", а сейчас работает главой Федерации футбола Львовской области.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также