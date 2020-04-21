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Неприятные новости для Лунина: "Реал" готов заплатить за Доннарумму 50 млн евро

Контракт итальянца с "Миланом" заканчивается через год.

Неприятные новости для Лунина: "Реал" готов заплатить за Доннарумму 50 млн евро
Джанлуиджи Доннарумма
Фото: EPA/UPG

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма по окончании сезона может перейти в "Реал", сообщает milannews.it.

При этом "Королевский клуб" готов заплатить за 21-летнего итальянца 50 млн евро.

Доннарумма не хочет продлевать контракт с "Миланом", и в июне 2021 года он может стать свободным агентом.

В сезоне-2019/20 Джанлуиджи провел за "Милан" 26 матчей (10 - "на ноль") и пропустил 33 мяча.

Напомним, за "Реал" выступает голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который на правах полугодичной аренды играет за "Овьедо".

При таком раскладе украинцу вновь придется скитаться по арендам, если вспомнить, что первым номером в "Реале" является бельгиец Тибо Куртуа.

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