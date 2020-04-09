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"Реал" объявил о снижении зарплат в клубе

Уменьшение зарплат будет происходить дифференцированно.

"Реал" объявил о снижении зарплат в клубе
Фото: EPA/UPG

Мадридский "Реал" сообщил о снижении зарплат в клубе в связи с паузой из-за пандемии коронавируса.

На снижение окладов согласились все футболисты, баскетболисты и тренеры "Королевского клуба", а также члены руководства, сообщается на официальном сайте "Реала".

Зарплаты будут снижены на 10-20% в зависимости от судьбы оставшейся части нынешнего сезона, уточняет пресс-служба.

Розыгрыш Ла Лиги был приостановлен из-за пандемии коронавируса, как и практически все спортивные соревнования в мире.

К настоящему моменту в Примере сыграно 27 туров. Лидирует в турнирной таблице "Барселона", набравшая 58 очков. "Реал" занимает второе место и отстает от каталонцев на 2 очка.

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