Авторитетный портал назвал стоимость состава топ-25 украинских футбольных клубов

Авторитетный аналитический портал Transfermarkt опубликовал свежие данные трансферной стоимости футбольных клубов мира.

В украинском футболе самый дорогим составом располагает чемпион Украины донецкий "Шахтер".

В условиях пандемии коронавируса, а также экономическим кризисом, который начался в мире из-за карантина, трансферная суммарная стоимость "горняков" едва перевалила за 150 млн евро.

На втором месте со значительным отрывом расположилось "Динамо".

А за двумя флагманами украинского футбола – пропасть.

Примечательно, что в топ-25 вошла молодежная (U-19) команда донецкого "Шахтера".

Стоимость состава украинских клубов (в млн €).