Авторитетный портал назвал стоимость состава топ-25 украинских футбольных клубов

Авторитетный аналитический портал Transfermarkt опубликовал свежие данные трансферной стоимости футбольных клубов мира.
В украинском футболе самый дорогим составом располагает чемпион Украины донецкий "Шахтер".
В условиях пандемии коронавируса, а также экономическим кризисом, который начался в мире из-за карантина, трансферная суммарная стоимость "горняков" едва перевалила за 150 млн евро.
На втором месте со значительным отрывом расположилось "Динамо".
А за двумя флагманами украинского футбола – пропасть.
Примечательно, что в топ-25 вошла молодежная (U-19) команда донецкого "Шахтера".
Стоимость состава украинских клубов (в млн €).
- Шахтер 150,6
- Динамо 89,85
- Заря 17,53
- ФК Александрия 14,05
- СК Днепр-1 11,78
- Десна 11,33
- Мариуполь 10,88
- Ворскла 10,28
- Олимпик 8,85
- Колос 7,6
- Львов 6,43
- Карпаты 6,05
- Рух 4,55
- Ингулец 4,1
- Оболонь-Бровар 3,55
- Металлист 1925 3,45
- Волынь 3,43
- Черноморец 2,93
- Авангард Краматорск 2,8
- Минай 2,78
- Агробизнес Волочиск 2,48
- Shakhtar Donetsk UEFA U19 2,2
- Горняк-Спорт Горишние Плавни 1,93
- Верес 1,8
- Металлург Запорожье 1,63