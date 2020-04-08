"Ювентус" готов расстаться с тремя игроками, чтобы вернуть Погба

В летнюю трансферную кампанию "Старая синьора" делает ставку на чемпиона мира.

"Ювентус" рассчитывает предстоящим летом вернуть в команду полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

При этом ради возвращения 27-летнего чемпиона мира в составе сборной Франции туринский клуб намерен расстаться с боснийским хавбеком Миралемом Пьяничем, его шведским коллегой по амплуа Деяном Кулусевски, выступающим на данный момент на правах аренды за "Парму" и итальянским нападающим Федерико Бернардески, сообщает "Советский спорт", ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.

Вместе с тем, фаворитом в борьбе за трансфер Погба остается мадридский "Реал", отмечает издание.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" надеется обменять Погба на голландского защитника "Ювентуса" Маттейса де Лигта.