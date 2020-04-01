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"Манчестер Юнайтед" хочет предложить "Ювентусу" дорогостоящий обмен игроками

Де Лигт на Погба.

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность обмена игроками с "Ювентусом", сообщает Daily Star.

"Красные дьяволы" рассчитывают укрепить центр обороны и заинтересованы в подписании 20-летнего игрока сборной Голландии Маттейса де Лигта, который перебрался в Италию из "Аякса", но испытал трудности с адаптацией в Серии А.

Маттейс де Лигт
Фото: EPA/UPG
Маттейс де Лигт

МЮ хочет предложить "Старой синьоре" обменять де Лигта на полузащитника Поля Погба, который ранее играл за туринцев и хотел бы туда вернуться. "Ювентус" также заинтересован в его возвращении.

Поль Погба
Фото: EPA/UPG
Поль Погба

В свою очередь, "Юнайтед" хочет вернуть 90 млн фунтов, которые они потратили на повторное подписание Погба в 2016 году, но готовы рассмотреть сделку "игрок плюс деньги" с участием де Лигта.

Отметим, что у де Лигта тот же агент, что и у Погба - одиозный Мино Райола.

Мино Райола
Фото: EPA/UPG
Мино Райола

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