Центральный матч Серии А между "Ювентусом" и "Интером" завтра не состоится из-за коронавируса

Центральный матч 26-го тура Серии А между "Ювентусом" и "Интером", первоначально запланированный на воскресенье, 1 марта на туринской "Альянц Арене" перенесен на 13 мая, сообщается на официальном сайте миланского клуба.

Из-за чрезвычайной ситуации в Италии, где продолжается эпидемия коронавируса, несколько футбольных матчей, которые должны были состояться на этих выходных, не будут сыграны.

Также на 13 мая перенесены матчи "Милан" - "Дженоа", "Парма" - СПАЛ, "Сассуоло" – "Брешия" и "Удинезе" - "Фиорентина".

Учитывая перенос поединка в Турине лидером чемпионата Италии стал "Лацио" - "орлы" на "Стадио Олимпико" в Риме добились дежурной победы, была повержена "Болонья" - 2:0.