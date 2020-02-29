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В США объявили о первой смерти из-за коронавируса

Это первый летальный случай новой болезни в Америке.

В США объявили о первой смерти из-за коронавируса
Фото: EPA/UPG

Департамент здравоохранения американского штата Вашингтон в субботу объявил о смерти человека от коронавирусной болезни COVID-19. Это первый летальный случай новой болезни в США.

Об этом пишет местный телеканал King5, аффилированный с NBC.

Информации о погибшем пока нет.

Накануне стало известно, что в штате Вашингтон заболела женщина средних лет, недавно приехавшая из Южной Кореи. Также заболел учащийся средней школы в округе Шохомиш, как он заразился - неизвестно.

В пятницу президент Дональд Трамп обвинил демократов в политизации сообщений о распространении коронавируса. Выступая на митинге в Южной Калифорнии, президент заявил, что политика открытых границ, в защиту которой выступают демократы, является прямой угрозой здоровью всех американцев.

По мнению президента, речь идет о новом обмане общественности.

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