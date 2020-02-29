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В Люксембурге весь общественный транспорт сделали бесплатным

Расходы в размере 41 млн евро будут покрыты за счет налоговых сборов.

В Люксембурге весь общественный транспорт сделали бесплатным
Фото: EPA/UPG

В Люксембурге с субботы, 29 февраля, весь общественный транспорт стал бесплатным. Об этом пишет Немецкая волна

Изменения касаются железных дорог (за исключением проезда в первом классе), автобусов (кроме ряда ночных рейсов) и трамваев.

Перемены, которые власти назвали "важной социальной мерой", затронут почти 40 процентов домохозяйств. 

"Обеспечение полностью бесплатного проезда потребует дополнительных расходов в размере 41 млн евро в год, которые будут получены за счет налоговых сборов", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Министерстве устойчивого развития герцогства, в структуру которого входит департамент транспорта, подобные меры ранее принимались отдельными городами, но впервые они распространились на всю территорию отдельно взятой страны.

По замыслу властей этот шаг призван разгрузить дороги от автомобилей. 

Отмечается, что ежедневно около 200 тысяч человек из Германии, Франции, Бельгии ездят на работу в Люксембург.

Площадь Великого Герцогства Люксембург составляет 2 590 квадратных километров. Население страны - 607 тысяч человек.

Напомним, в Киеве с 1 апреля начнет действовать е-билет. Также сообщалось, что с 1 апреля в столице изменится стоимость проездных билетов.

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