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Киев потратил 504 млн гривен на внедрение е-билета

Во Львове и Харькове внедрение билета обошлось дороже. 

Киев потратил 504 млн гривен на внедрение е-билета
Фото: КГГА

КГГА потратила 504 млн гривен на внедрение электронного билета. Об этом сказано в пресс-службе администрации.

"Внедрение электронного билета стоило столице около 504 миллионов гривен. Поставщиков техники и услуг выбрали в рамках тендера через систему публичных электронных закупок Prozorro. Затраты на 1 единицу транспортного средства в Киеве составляют 206 тыс. гривен", - отметил директор департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров.

Директор департамента отмечает, что на обустройство аналогичного билета во Львове на 1 транспортное средство понадобилось 526,6 тыс. гривен, а в Харькове - 411 тыс. гривен.

Администрация заявляет, что весь общественный транспорт готов к запуску электронного билета 1 апреля.

В частности, было обустроено 1 326 единиц наземного транспорта и 359 турникетов метро, создано 4 тыс. точек продажи билета.

Напомним, в Киеве с 1 апреля 2020 года заработает единый электронный билет в метро и на пяти видах наземного общественного транспорта. 

Е-билетом можно будет оплатить поездку в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке. Новая линейка проездных билетов предусматривает фиксированное количество поездок на всех видах общественного транспорта в течение месяца в зависимости от потребностей пассажира. Тариф остается на уровне 8 гривен за одну поездку.

Будут действовать проездные на 46, 62, 92 и 124 поездки в месяц стоимостью 290 грн, 390 грн, 575 грн и 770 гривен соответственно. 

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