Российские вооруженные формирования в четыре раза увеличили количество обстрелов из запрещенного оружия на Донбассе

Огонь велся из артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов и вооружения танка.

Вооруженные формирования России за прошлую неделю в четыре раза увеличили количество обстрелов из запрещенного Минскими договоренностями оружия в зоне боевых действий на Донбассе.

Такие данные украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) опубликовали на странице штаба ООС в Facebook.

"По данным штаба Объединенных сил, вооруженные формирования РФ на протяжении прошлой недели из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения танка выпустили около 740 боеприпасов, что в четыре раза больше в сравнении с предыдущим аналогичным периодом", – говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК осуждает грубые нарушения Минских договоренностей.

Напомним, утром 18 февраля в районе населенного пункта Золотое Луганской области неожиданно начались активные боевые действия. Оккупанты совершили 56 выстрелов из танка и выпустили более 200 мин из запрещенных Минскими договоренностями минометов. В ходе этой атаки один украинский военнослужащий погиб, трое ранены и двое контужены.

Ночью 22 февраля диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований России совершила неудачную попытку прорыва через линию соприкосновения.