С начала суток в зоне ООС произошло четыре обстрела

С начала 24 февраля в зоне проведения Операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ четыре раза нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Возле Марьинки противник стрелял из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Неподалеку Песков – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. Рядом с Новотошковским – из минометов калибра 120 мм выпустили 10 мин, а рядом с Шумами враг стрелял из 82-мм миномета, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Потерь с украинской стороны нет.

Напомним, за 23 февраля российско-оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.