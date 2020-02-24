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Офис президента ведет переговоры о покупке квартир освобожденным из ОРДЛО, - Омбудсмен

Со следующего понедельника освобожденные начнут получать по 100 тыс. денежной помощи.

Офис президента ведет переговоры о покупке квартир освобожденным из ОРДЛО, - Омбудсмен
Фото: Людмила Денисова\ФБ

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Офис президента ведет переговоры о покупке квартир освобожденным 29 декабря гражданам из ОРДЛО. Об этом она написала у себя на фейсбуке. 

"Офис Президента проводит переговоры о покупке квартир для освобожденных граждан, ведь есть значительная потребность в их количестве. Пока идет этот процесс, наши граждане обеспечены временным жильем, а некоторые изъявил желание проживать у своих родных и близких", - написала Денисова.

Также была проведена тщательная работа по сбору информации о неотложных нуждах и социальном обеспечении освобожденных. "В настоящее время освобожденные лица, нуждавшиеся в восстановлении документов, удостоверяющих личность и гражданство, их получили", - написала Денисова.

Также при ее содействии Служба занятости провела для этих граждан работу по поиску вакансий, которые предусматривают предоставление жилья. "Большинство на эти предложения согласились. В то же время 12 человек из числа освобожденных до сих пор не определились с местом работы и проживания", - добавила Омбудсмен.

Всем освобожденным была оказана высококвалифицированная медпомощь, в том числе стоматологическая. Кроме того, 11 человек завершают курс реабилитации в Украинском государственном медико-социальном центре ветеранов войны "Цыбли".

Напомним, Министерство по делам ветеранов сообщило, что освобожденные 29 декабря в результате обмена, со следующего понедельника начнут получать по 100 тыс. гривен материальной помощи.

"Уже завтра на заседании профильных общественных организаций будут выбраны 2 представителя, которые впервые войдут в состав межведомственной комиссии, как ее полноправные члены. В четверг - соберется межведомственная комиссия, которая рассмотрит заявления освобожденных пленных и примет решение относительно предоставления им материально помощи. Со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по 100 тыс. денежной помощи", - отметили в ведомстве. 

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