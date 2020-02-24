Нові Санжари — це лише початок
Нові Санжари — це лише початок
"Сьогодні вже понесли до санаторію цукерки, фрукти. Ми ж тут не такі звірі, як про нас кажуть". Репортаж із Нових Санжар
"Сьогодні вже понесли до санаторію цукерки, фрукти. Ми ж тут не такі звірі, як про нас кажуть". Репортаж із Нових Санжар
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
К женщине, которая находится на обсервации в Новых Санжарах, вызывали "скорую"
К женщине, которая находится на обсервации в Новых Санжарах, вызывали "скорую"
На Евровидение от Украины поедет группа Go-A
На Евровидение от Украины поедет группа Go-A
Оглушительной сенсацией завершился бой супертяжеловесов между Уайлдером и Фьюри за пояс чемпиона WBC
Оглушительной сенсацией завершился бой супертяжеловесов между Уайлдером и Фьюри за пояс чемпиона WBC
В Китае у мужчины проявились симптомы коронавируса через 27 дней после контакта с больной
В Китае у мужчины проявились симптомы коронавируса через 27 дней после контакта с больной
Дело о смерти человека в доме экс-министра Кожары переквалифицировали на умышленное убийство
Дело о смерти человека в доме экс-министра Кожары переквалифицировали на умышленное убийство
Апелляционный суд подтвердил незаконность увольнения Насирова, но не восстановил его на должности (обновлено)
Апелляционный суд подтвердил незаконность увольнения Насирова, но не восстановил его на должности (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

Жители пригорода Киева блокировали Одесскую трассу в знак протеста

Митингующие требуют вернуть в собственность громады спортивный стадион.

Жители села Чабаны Киевской области блокировали автотрассу “Киев-Одесса” с требованиями вернуть в собственность громады спортивный стадион из-за его возможной застройки. Об этом сообщила в пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Киевской области Виталия Гроховская агентству "Укринформ".

Фото: Скриншот карты

Фото: kyiv.depo.ua

“Жители села Чабаны с 9 до 12 часов блокировали трассу “Киев-Одесса” с требованием вернуть в собственность громады спортивный стадион”, - сказала она.

Depo.Киев пишет, что митингующие из поселков Чабаны и Новоселки возле метро Теремки перекрыли Одесскую трассу в обе стороны. Объехать ее невозможно даже через Чабаны. Люди идут пешком по трассе до Киева 3-5 км. Машины стоят от перекрестка до Теремков.

Фото: kyiv.depo.ua
Фото: kyiv.depo.ua
Фото: kyiv.depo.ua

Гроховская также рассказала, что местный спортивный стадион арендует частная фирма, однако жители села выступают за его возвращение в собственность громады. Сейчас соответствующий иск рассматривает суд. Вместе с тем жители села решили привлечь внимание к этой теме перекрытием автотрассы.

Напомним, 22 февраля жители города Мерефа в Харьковской области перекрывали дорогу Харьков - Симферополь в знак протеста против добычи сланцевого газа. Акция, в которой приняли участие около 60 местных жителей, продлилась с 10 до 15 часов. Они не пропускали транспорт, в результате чего водителям пришлось объезжать закрытый участок трассы по грунтовой дороге.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также