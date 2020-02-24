Жители села Чабаны Киевской области блокировали автотрассу “Киев-Одесса” с требованиями вернуть в собственность громады спортивный стадион из-за его возможной застройки. Об этом сообщила в пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Киевской области Виталия Гроховская агентству "Укринформ".

Фото: Скриншот карты

Фото: kyiv.depo.ua

“Жители села Чабаны с 9 до 12 часов блокировали трассу “Киев-Одесса” с требованием вернуть в собственность громады спортивный стадион”, - сказала она.

Depo.Киев пишет, что митингующие из поселков Чабаны и Новоселки возле метро Теремки перекрыли Одесскую трассу в обе стороны. Объехать ее невозможно даже через Чабаны. Люди идут пешком по трассе до Киева 3-5 км. Машины стоят от перекрестка до Теремков.

Фото: kyiv.depo.ua

Фото: kyiv.depo.ua

Фото: kyiv.depo.ua

Гроховская также рассказала, что местный спортивный стадион арендует частная фирма, однако жители села выступают за его возвращение в собственность громады. Сейчас соответствующий иск рассматривает суд. Вместе с тем жители села решили привлечь внимание к этой теме перекрытием автотрассы.

Напомним, 22 февраля жители города Мерефа в Харьковской области перекрывали дорогу Харьков - Симферополь в знак протеста против добычи сланцевого газа. Акция, в которой приняли участие около 60 местных жителей, продлилась с 10 до 15 часов. Они не пропускали транспорт, в результате чего водителям пришлось объезжать закрытый участок трассы по грунтовой дороге.