Фото: hk.npu.gov.ua

Жители города Мерефа в Харьковской области в субботу перекрыли дорогу Харьков - Симферополь в знак протеста против добычи сланцевого газа.

Об этом сообщила местная полиция.

Акция, в которой приняли участие около 60 местных жителей, продлилась с 10 до 15 часов. Они не пропускали транспорт, в результате чего водителям пришлось объезжать закрытый участок трассы по грунтовой дороге.

На месте находились 15 стражей порядка.

Фото: АТН

Напомним, что в 2019 году Великобритания ввела мораторий на добычу газа методом гидравлического разрыва пласта, или фрекинга.

Власти приняли это решение после того, как в августе 2019 года на севере страны были зафиксированы подземные толчки магнитудой 2,9. В данном регионе энергетическая компания Cuadrilla вела работы по добыче сланцевого газа.