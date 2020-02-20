Накануне в КГГА поступило несколько заявок о проведении массовых мероприятий в центре города.

В Киеве полиция усилила меры безопасности в связи с проведением массовых мероприятий по случаю годовщины трагических событий на Майдане в 2014 году.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Отмечается, что накануне в Киевскую городскую государственную администрацию поступило несколько заявок о проведении массовых мероприятий в центре города.

"Все сегодняшние акции связаны с годовщиной событий 2014 года. За правопорядком в центре столицы будут следить работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГосЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога. Чтобы обеспечить мирное проведение запланированных акций и не допустить нарушений общественного порядка, мы привлекаем достаточное количество личного состава. Кроме того, будут созданы резервы на случай осложнения оперативной обстановки", - рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция призывает организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.

Напомним, 18-20 февраля 2014 года в центре столицы погибли десятки протестующих. Именно 18 числа после боев в правительственном квартале, когда сотни Самообороны Майдана понесли значительные потери, а сотни человек получили ранения, власть приняла решение окончательно зачистить Майдан.

На следующий день была объявлена антитеррористическая операция, которая вылилась в еще более масштабные бои и, в конце концов, привела к свержению режима Виктора Януковича.

Сегодня, 20 февраля, президент Владимир Зеленский с супругой почтили память погибших героев Небесной Сотни.