За сутки боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 11 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате был ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"19 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов: неподалеку Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов, рядом с Лебединским - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 15 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, неподалеку Славного - работала снайперская пара, а также велся огонь из стрелкового оружия, рядом с Васильевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды в районе н.п. Красногоровка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Три обстрела зафиксированы в районе ответственности группировки "Север": два раза в районе н.п. Луганское - из 82-мм миномета враг выпустил 6 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, рядом с Орехово - из миномета калибра 120 мм - 6 мин.

С начала текущих суток российские оккупационные войска из миномета калибра 120 мм, а также вооружения БМП и гранатометов различных систем обстреляли защитников Новомихайловки. Потерь не было.

Напомним, 18 февраля российские оккупационные войска атаковали защитников Украины в Луганской области. В вечерней сводке сообщалось о 18 обстрелах, одном погибшем - солдате 72-й бригады Максиме Хитайлове, троих раненых и двоих военных с боевыми поражениями.

После боя в районе населенного пункта Золотое боевики запросили у Вооруженных сил Украины "режим тишины", чтобы забрать раненых и убитых, после чего обвинили ВСУ в атаке.