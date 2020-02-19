В Киеве на Харьковском шоссе экскаватор пробил своим ковшом маршрутное такси "Богдан".

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в Telegram-канале.

"Сегодня в 12:00 на левом берегу произошло ДТП с участием общественного транспорта. Погрузчик двигался по Харьковскому шоссе и совершил столкновение с маршрутным автобусом "Богдан". Водитель экскаватора пояснил патрульным, что не был достаточно внимательным и не придерживался безопасной дистанции", - говорится в сообщении.

К счастью обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее в порту Одессы погрузчик насмерть задавил охранника и кладовщицу.